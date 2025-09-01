Літак з Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку через російські РЕБ

Літак, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, був змушений здійснити позапланову посадку в Болгарії після того, як його GPS-навігація була заглушена. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Інцидент стався під час польоту з Брюсселя до Фінляндії, коли літак, що перевозив фон дер Ляєн, зіткнувся з перешкодами, які вивели з ладу його системи GPS. За даними FT, причиною став вплив російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Екіпаж був змушений використовувати паперові карти для визначення свого місця розташування та продовження польоту. Пілоти ухвалили рішення змінити маршрут і здійснити посадку в аеропорту Софії, щоб переконатися в безпеці польоту.

Нагадаймо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно перетворити на сталевого дикобраза.