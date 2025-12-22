Спецслужби РФ готували теракт у центрі Львова

Контррозвідка та слідчі СБУ завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт на агента фсб, який у липні цього року готував теракт у Львові.

Зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців, повідомляє СБУ.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова.



Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи щодо встановлення особи і документування злочинів його куратора з рф.



Завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст з міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство.



Після ув’язнення він потрапив у поле зору рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. За обіцянку «швидких грошей» він погодився виконати замовлення фсб на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців.



Спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).



Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з рф.



СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено СВП і смартфон, з якого він контактував з куратором.



За матеріалами СБУ агент обвинувачується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.