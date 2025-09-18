Трамп зрозумів, що Кремль ніколи б не діяв так, як діє зараз, якби поважав керівництво США

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський лідер Владімір Путін "підвів його". Вислів пролунав в контексті обговорення питання російсько-української війни.

Про це він сказав під час пресконференції з премʼєр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером у Лондоні 18 вересня.

Він повторив свої слова, що думав простіше завершити російсько-українську війну та думав використати свої відносини з Путіним, але той його начебто підвів.

"Він мене підвів. Я маю на увазі, що він вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських. Але так, підвів мене. Мені не подобається бачити смерті", — сказав Трамп, додавши, що війни ніколи не було б, якби він був президентом у той час.

Трамп також зазначив, що під час розмов із Путіним обговорював ситуацію в Україні і вважає, що Кремль ніколи б не діяв так, як діє зараз, якби поважав керівництво США.

Відомо, що Трамп та Стармер обговорили подальшу підтримку України та посилення тиску на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп навмисно поставив Європейському Союзу ультиматум, який блок не здатен виконати. Така тактика дозволить Вашингтону формально виправдати відсутність нових санкцій проти Росії.

Трамп вимагає від усіх країн ЄС повної відмови від купівлі російських енергоносіїв, зокрема нафти. У Брюсселі ж розуміють, що виконати цю вимогу швидко — практично неможливо, адже окремі країни залишаються критично залежними від російських постачань.