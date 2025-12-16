Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України

Бельгія не погодилася з черговою пропозицією Єврокомісії про використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України. Посли країн ЄС протягом вечора намагалися переконати Брюссель змінити позицію Бельгії перед самітом Євроради, який відбудеться у четвер, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Бельгії запропонували три ключові гарантії:

Доступ до фінансування у розмірі, еквівалентному всій сумі пакета, у разі судових позовів або дій з боку Москви.

Можливість користуватися механізмом незалежно від загального обсягу фінансових гарантій, які окремі країни ЄС надають самостійно.

Умову неперерахування коштів, доки всі гарантії не будуть забезпечені.

Крім того, усі столиці ЄС мали б розірвати двосторонні інвестиційні угоди з Росією, щоб Бельгія не залишилася сам на сам із можливим тиском Москви.

Бельгійська делегація визнала ці заходи недостатніми та заявила, що без додаткових гарантій російські активи залишатимуться у Euroclear.

Водночас джерела Politico вважають, що з часом компроміс буде знайдено. Видання також відзначає, що 67% бельгійців виступають проти конфіскації активів РФ, тому прем’єр-міністр Барт де Вевер має підтримку всередині країни.

Ініціатива Єврокомісії щодо заморожених російських активів спрямована на підтримку України у відновленні та обороні, однак її реалізація ускладнюється через внутрішньополітичні обмеження окремих держав-членів. Бельгія є однією з країн, які виявляють обережність, побоюючись юридичних наслідків і можливого тиску з боку Москви, що робить процес ухвалення рішення усього ЄС більш складним.

Як повідомляло раніше ForUa, Словаччина блокуватиме репараційний кредит ЄС для України.