Окупанти озброюють дрони радянськими ракетами — ГУР

Російські війська почали використовувати радянські авіаційні ракети Р-60, встановлюючи їх на ударні безпілотники типу «Герань», щоб уражати українські гелікоптери та літаки, залучені до перехоплення БпЛА. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, ракета Р-60 разом з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) монтується на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу дрона.

Нова модифікація безпілотника оснащена двома мережевими камерами — у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передання відеосигналу та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Польотний контролер, навігаційні та інерціальні системи залишаються типовими для інших дронів цього типу. Для супутникової навігації в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль «Комета».

Електронна начинка також включає одноплатний комп’ютер Raspberry Pi 4, трекер і два GSM-модеми для передання телеметрії. За інформацією розвідки, компонентна база походить із США, Китаю, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

У ГУР зазначають, що ймовірний принцип застосування полягає у передаванні зображення з камер дрона оператору. У разі виявлення українського літака або гелікоптера в зоні ураження оператор подає команду на пуск ракети.

Після запуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Не виключається також варіант попереднього захоплення цілі з подальшим підтвердженням пуску оператором.

Метою такої модернізації, за даними української розвідки, є створення додаткових загроз для армійської та тактичної авіації України, а також зниження ефективності її роботи з перехоплення російських безпілотників.

