Секрет «блакитних зон»: чому їх мешканці живуть довше за інших

На планеті існує всього п’ять так званих «блакитних зон» — регіонів, де люди значно частіше доживають до 100 років. Серед них острів Сардинія в Італії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії та ще кілька місць, які давно привертають увагу дослідників довголіття, повідомляє Mirror.

Дослідження показують, що спосіб життя жителів цих регіонів має спільні риси: проста їжа, тісні сімейні зв’язки, помірний ритм життя та відсутність поспіху. Ден Буеттнер, дослідник «блакитних зон», зазначає, що багато дорослих дозволяють собі один-два келихи вина на день. При цьому вино є частиною повсякденного життя, а не способом розслабитися після стресового тижня. Воно п’ється неквапливо, під час вечері та спілкування з родиною або друзями.

Жителі «блакитних зон» не дотримуються суворих дієт. Їхній підхід радше інтуїтивний: їсти просто, зупинятися вчасно та не переїдати. У Японії поширений принцип «хара хаті бу» — припиняти прийом їжі, коли відчуваєш себе ситим на 80%.

Експерти підкреслюють, що довголіття неможливо пояснити одним фактором. Важливий баланс усіх аспектів життя, включаючи харчування, фізичну активність та ставлення до власного тіла. Жителі цих регіонів не прагнуть рекордів і не живуть із думкою, як подовжити життя за будь-яку ціну. Вони просто живуть спокійно, усвідомлено та без крайнощів — і, можливо, саме в цьому полягає їхній головний секрет.

