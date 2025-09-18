Санкції під загрозою: Трамп навмисно висунув Європі нереальні вимоги

Президент США Дональд Трамп навмисно поставив Європейському Союзу ультиматум, який блок не здатен виконати. Така тактика дозволить Вашингтону формально виправдати відсутність нових санкцій проти Росії.

Трамп вимагає від усіх країн ЄС повної відмови від купівлі російських енергоносіїв, зокрема нафти. У Брюсселі ж розуміють, що виконати цю вимогу швидко — практично неможливо, адже окремі країни залишаються критично залежними від російських постачань, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів, знайомих із перебігом переговорів.

«Трамп знає, що Європа не піде на повну відмову від нафти РФ. І саме це дає йому можливість сказати, що ЄС не виконує умови, отже, немає сенсу посилювати санкції», — зазначив один із європейських чиновників у коментарі виданню.

Аналітики вважають, що такий підхід може стати сигналом для Кремля: Вашингтон не готовий до радикального економічного тиску, а отже, санкційна коаліція ризикує послабитися.

Дипломати в Європі вже говорять про можливість власних, автономних кроків із посилення санкцій без участі США. Проте така стратегія може розколоти трансатлантичну єдність, яка досі була ключовим фактором у стримуванні російської агресії.

