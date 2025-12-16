Бойкот і камбеки Євробачення-2026: п’ять країн виходять, три повертаються

Європейська мовна спілка (EBU) затвердила офіційний список учасників 70-го ювілейного пісенного конкурсу "Євробачення-2026". У змаганні візьмуть участь 35 країн, повідомляється у пресрелізі організації.

Цього року конкурс покинули Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди та Ісландія. Рішення було ухвалене на знак протесту проти участі Ізраїлю. Водночас після тривалої перерви на конкурс повертаються Болгарія (після трьох років), Румунія (після двох років) та Молдова (після одного року).

Повернення Болгарії, Румунії та Молдови підкреслює важливість конкурсу як платформи для об’єднання Європи через музику. Конкурс залишається не лише музичним змаганням, а й культурним явищем, де демонструються мовне та культурне різноманіття. Водночас нові правила голосування та повернення журі у півфіналах дозволяють збалансувати оцінку глядачів та професійних експертів, що робить конкурс ще більш конкурентним.

Вперше з 2022 року журі повертаються до голосування у півфіналі: їхні оцінки об’єднають із результатами глядацького голосування, щоб визначити 10 пісень, які пройдуть до фіналу. У Гранд-фіналі переможця визначать глядачі з усіх країн-учасниць та журі, призначене 35 мовниками.

Довідка: ювілейне 70-е Євробачення пройде у Відні. Це вже втретє, коли австрійська столиця приймає конкурс. Перший півфінал відбудеться 12 травня за участю 15 пісень, другий — 14 травня, також із 15 виступами. До них приєднаються попередньо кваліфіковані заявки від Австрії (країни-господарки), а також від Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії (країн-засновниць конкурсу). Гранд-фінал запланований на 16 травня.

