Вибухова ніч у Росії: палають промзони у трьох регіонах

У ніч на 16 вересня низка російських регіонів зазнала атак безпілотників та ракет. Про вибухи, пожежі й роботу систем ППО повідомляють жителі Саратова, Енгельса, Ростовської та Тульської областей.

За повідомленнями місцевих джерел, найбільша атака була зафіксована в Саратові та Енгельсі. З третьої до п’ятої години ранку в місті лунали вибухи, в аеропорту «Гагарін» запровадили план «Килим». За даними з відкритих джерел, щонайменше в кількох промислових локаціях виникли масштабні пожежі, що тривають досі. Офіційна влада Саратова ситуацію не коментує.

У Ростовській області вибухи та роботу ППО фіксували в Миллеровському, Чертковському, Шолоховському, Боковському та Верхньодонському районах. Біля хутора Солонцовський спалахнула пожежа. Місцева влада підтвердила наявність наслідків атаки на землі, однак не уточнила масштаби руйнувань і пошкоджень.

У Тульській області повідомляли про вибухи в місті Новомосковськ. Інформація про можливі руйнування й постраждалих уточнюється.

Офіційні російські джерела здебільшого обмежуються короткими повідомленнями про роботу ППО, не коментуючи ураження об’єктів інфраструктури.

Усі дані уточнюються, але вже відомо про ураження промислових об’єктів і масштабні пожежі в Саратові.

Як повідомляло раніше ForUa, минулого тижня українські БПЛА завдали рекордну кількість ударів по Ленінградській області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

