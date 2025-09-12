﻿
Головне

Рекордна атака добрих дронів: палають російські порти та нафтобази

Протягом ночі українські безпілотні апарати завдали серії ударів по стратегічних об’єктах Росії, зафіксованих у Москві, Смоленську та Ленінградській області. За даними українських джерел, це була наймасовіша атака на Ленобласть на таку відстань, яка встановила новий рекорд по масштабах ураження.

Москва

Між 23:45 та 02:20 над містом пролунало понад 10 вибухів. Робота російської ППО зафіксована в Одінцово та Наро-Фомінську. Офіційні російські джерела заявили, що 9 безпілотників було збито.

Смоленськ

Близько півночі уражено нафтобазу «Лукойл». Це повторна атака на об’єкт: перша сталася навесні 2024 року. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Ленінградська область

З першої ночі до 06:00 під масованим ударом українських дронів перебував найбільший нафтоналивний порт «Приморськ». За інформацією з місця подій:

- горить щонайменше одне судно в порту;

- наслідки від ударів зафіксовано у Всеволожську, Тосно, селах Покровське й Узміно, а також у Ломоносовському районі поза населеними пунктами;

- офіційно повідомлено про знищення понад 30 безпілотників.

За словами джерел, це наймасовіша атака на Ленобласть за всю історію застосування українських дронів на таку відстань.

Інші регіони

Також зафіксована робота російської ППО над Ростовською областю. Повідомляли про вибухи у Волгодонську, Багаєвському та Кам’янських районах. Деталі уточнюються.

Ці атаки показують здатність українських підрозділів завдавати точкових і масштабних ударів по стратегічних об’єктах на великій відстані, використовуючи безпілотні апарати.

Українські військові продовжують моніторинг ситуації та уточнюють масштаби пошкоджень уражених об’єктів.

Як повідомляло раніше ForUa, далекобійні українські безпілотники вразили склад ударних дронів та комплектуючих у Республіці Татарстані.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

атака на Москвуукраїнські БПЛАдалекобійні дрониатака на портиатака на НПЗ
