Київські поліцейські затримали працівника автомийки, який викрав BMW клієнта та розбив його

У Києві правоохоронці затримали 18-річного працівника автомийки, який викрав автомобіль BMW, що належав клієнту. Зловмисник, скориставшись ключами, сів за кермо, але не впорався з керуванням та спричинив ДТП. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про зникнення автомобіля до столичної поліції повідомив 24-річний власник. Він розповів, що залишив свою автівку на автомийці. Згодом йому стало відомо, що його BMW потрапив в автопригоду. Для з'ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Деталі події

Оперативники та аналітики встановили, що до викрадення причетний 18-річний працівник автомийки. Маючи доступ до ключів, він вирішив покататися на чужому авто пізно ввечері. Рухаючись вулицею Набережно-Луговій, він не впорався з керуванням і врізався в ліхтарний стовп. На щастя, хлопець не постраждав. Поліцейські перевірили його на стан сп’яніння, алкотестер показав 0,98 проміле.

Пошкоджений автомобіль вилучили, а зловмисника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

