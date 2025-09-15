Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, заявив, що війна поступово наближається до завершення.

За його словами, цей тренд стає все більш помітним, що, в свою чергу, спричиняє певні зміни в політичному ландшафті. Веніславський зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення в парламенті спостерігалася повна консолідація всіх політичних сил, коли йшлося про питання безпеки, оборони та обороноздатності країни.

"З перших днів війни, з перших годин війни, скажімо так, коли мова йшла про сектор безпеки оборони, про обороноздатність, була повна консолідація залу. Просто зараз вже, коли очевидно, що війна йде до завершення, хтось визнає, хтось не визнає, але фактично ми рухаємось в цьому напрямку, вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах", — сказав нардеп.

Він підкреслив, що, попри ці зміни, коли йдеться про рішення, які стосуються безпосередньо військових, парламент і далі залишається консолідованим та ухвалює необхідні постанови без жодних проблем.

