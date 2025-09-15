Кремль готує росіян до нових жертв і перевіряє Захід на слабкість

Москва намагається оцінити можливості й швидкість реагування НАТО на вторгнення ударних дронів у повітряний простір країн Альянсу. В ніч на 10 вересня під час масованої атаки по Україні щонайменше 21 російський безпілотник порушив кордон і залетів у повітряний простір Польщі. Сили НАТО були змушені піднімати винищувачі для знищення цілей. “Кремль уважно відстежує реакцію Заходу, щоб використати цей досвід у майбутніх потенційних конфліктах проти НАТО”, — зазначають в ISW.

Аналітик також звернули увагу на серйозні проблеми російської економіки. За даними Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету за січень-серпень 2025 року вже склав 4,2 трлн рублів (≈50 млрд доларів), що перевищує плановий показник на весь рік.

Кілька джерел у російському уряді повідомили виданню The Bell, що розглядається підвищення ПДВ із 20 до 22%. Це дозволило б залучити додатково ≈1 трлн рублів на рік (≈11,9 млрд доларів), або близько 0,5% ВВП. “Підприємства перекладуть більшу частину податкового тягаря на споживачів, фактично змушуючи росіян оплачувати війну власними гаманцями”, — пояснюють аналітики.

Путін неодноразово заявляв, що військовий бюджет становить 6,3% ВВП (≈13,5 трлн рублів або ≈160 млрд доларів). ISW наголошує: ця цифра не включає інвестицій у розвиток оборонно-промислової бази, що ще більше збільшує навантаження на економіку.

Показово, що наприкінці липня Кремль навіть запровадив нульову ставку ПДВ для виробників малих дронів, щоб стимулювати їхнє масове виробництво. Ці дані, на думку ISW, свідчать про готовність Москви й надалі вкладати ресурси у війну, навіть ціною погіршення добробуту населення та провокування нових криз у відносинах із Заходом.

Як повідомляло раніше ForUa, Сікорський запропонував НАТО перехоплювати дрони і ракети в повітряному просторі України.