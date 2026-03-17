Математика війни: Росія мобілізує 45 тисяч, Україна знищує понад 30 тисяч щомісяця

Президент України Володимир Зеленський озвучив актуальні дані щодо мобілізаційних ресурсів агресора та інтенсивності бойових дій. За його словами, Російська Федерація щомісяця залучає до свого війська від 40 до 45 тисяч осіб.

Попри такі темпи поповнення резервів, ворог несе масштабні втрати. Протягом останніх трьох місяців Сили оборони України ліквідували 30, 35 та 28 тисяч російських військових відповідно.

Терор дронами та виклики ППО

Глава держави звернув особливу увагу на зростаючу загрозу в повітрі. Наразі окупанти застосовують від 350 до 500 безпілотників на добу, проте в планах ворога — збільшити цю кількість до 600–1000 одиниць.

Зеленський наголосив на наступних ключових аспектах оборони:

Лідерство у захисті: Україна стала державою №1 у світі за ефективністю захисту неба від БПЛА.

Питання ресурсів: Президент зауважив, що навіть тисячі ракет до систем Patriot не здатні зупинити десятки тисяч «шахедів», що підкреслює потребу в розвитку більш економних та масових засобів перехоплення.

Новий формат співпраці із Заходом

Україна переходить від формату прохача допомоги до статусу технологічного партнера. Зеленський підкреслив, що країна вже володіє унікальними технологіями, які мають цінність для всього світу.

У зв'язку з цим президент запропонував Сполученим Штатам проводити військові навчання безпосередньо на українській території. Це дозволить західним партнерам переймати реальний бойовий досвід у протидії сучасним загрозам.