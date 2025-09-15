На Закарпатті до суду передали справу щодо 42-річного жителя Ужгорода, якого звинувачують у незаконних археологічних розкопках та спробі продажу унікальної знахідки — скарбу з чотирьох бронзових сокир-кельтів.

За даними слідства, чоловік проводив розкопки на пам'ятці археології, що внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. У лютому 2025 року він знайшов 11 фрагментів горщика, всередині якого був скарб, датований XII–IX ст. до н.е. Замість того, щоб повідомити про знахідку, чоловік привласнив її та виставив на продаж на одному з інтернет-аукціонів.

Як вдалося зупинити продаж

Незаконну торгівлю вдалося припинити завдяки спільним зусиллям правоохоронців та фахівців Національного музею історії України. Під час моніторингу аукціонів вони виявили лот та зупинили продаж.

Експерти підтвердили, що знахідки належать до археологічної культури Ґава-Голігради. Ця культура існувала в період пізнього бронзового та раннього залізного віку. Особливої унікальності скарбу додає те, що він був знайдений саме в керамічній посудині. Усі артефакти вилучили та передали на відповідальне зберігання до Національного музею історії України.

Що загрожує зловмиснику

Чоловіка звинувачують у незаконному проведенні розкопок на об'єкті культурної спадщини та незаконному привласненні знахідки, що має особливу історичну цінність. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 298 та ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі здійснювали Ужгородське райуправління поліції спільно з Управлінням протидії кіберзлочинам.

