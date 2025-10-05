Поблизу узбережжя США знайшли скарб з іспанського корабля

Поблизу узбережжя американського штату Флориди команда дайверів виявила частину давно втрачених іспанських скарбів – понад тисячу срібних і золотих монет. Артефакти, ймовірно, перевозили човнами флотилії, яка зазнала руйнування у 1715 році. Про це повідомляє CNN.

У компанії Queens Jewels LLC, працівники якої знайшли скарб, кажуть, що на артефактах збереглися дати та мітки монетного двору, де їх виготовили. Ця інформація може стати корисною для істориків і колекціонерів.

Знайдені монети викарбували в іспанських колоніях у Болівії, Мексиці та Перу. Станом на сьогодні вартість скарбу оцінюють у приблизно мільйон доларів.

“Кожна монета – це частина історії, відчутний зв’язок між людьми, які жили, працювали та плавали морем у Золоту добу Іспанії. Знайти тисячу з них за один раз – рідкісне та надзвичайне явище”, – вважає директор з операцій компанії Сал Гуттузо.

У Queens Jewels LLC кажуть, що кілька століть тому кораблі, завантажені золотом, сріблом і коштовностями, поверталися до Іспанії з Нового Світу. 31 липня 1715 року флотилія зазнала руйнування через ураган. Внаслідок цього численні скарби опинилися в морі.

Протягом багатьох років у близькій прибережній зоні знаходили монети флоту. Минулого року влада штату заявила про знайдення десятка золотих монет, які викрали з місця затонулого судна.

Сал Гуттузо розповів Associated Press, що команда компанії працює над створенням детального переліку артефактів, які знаходили протягом сезону. Згодом влада Флориди відбере 20% предметів для збереження. Решту розподіляють порівну між власниками компанії та її підрядниками.

“Це приносить користь мешканцям Флориди. Вони (артефакти – ред.) потрапляють до музеїв”, – додав представник компанії.