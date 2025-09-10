Сенсаційна знахідка: у Єгипті виявили унікальну версію указу Птолемея III (ФОТО)

Археологи в Тель-ель-Фараїні, провінція Шаркія, здійснили відкриття століття. Вони знайшли рідкісну та повну ієрогліфічну версію указу Канопус царя Птолемея III, яка є першою у своєму роді за понад 150 років.

Відкриття було зроблено під час розкопок, проведених єгипетською місією Вищої ради старожитностей. Знайдена стела з пісковика являє собою унікальний артефакт. На відміну від раніше відомих тримовних версій, які містили ієрогліфічні, демотичні та грецькі тексти, ця стела написана виключно ієрогліфами. Це відкриття має вирішальне значення для єгиптологів, адже воно може суттєво змінити розуміння давньоєгипетської мови, релігії та управління в епоху Птолемеїв.

Значення відкриття та реакції

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шериф Фатхі назвав цю знахідку «новим розділом в історії Стародавнього Єгипту».

«Безперервні досягнення єгипетських археологічних місій додають нові шари до наших знань про єгипетську цивілізацію, — зазначив Фатхі. — Це відкриття підкреслює приховані скарби губернаторства Шаркія, які продовжують дивувати світ».

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мохамед Ісмаїл Халед також наголосив на унікальності знахідки. «Те, що це повна версія Декрету Канопуса, виявлена ​​через понад півтора століття після останньої, робить її надзвичайним доповненням», — пояснив він.

Деталі стели

Знайдена стела має висоту 127,5 см, ширину 83 см та товщину близько 48 см. Її верхня частина прикрашена крилатим сонячним диском, а центральна панель містить 30 рядків ієрогліфічного тексту. Цей одномовний напис дозволяє вченим вивчати зв'язний, безперервний текст, що є великою рідкістю для стародавніх указів.

Декрет Канопус був виданий у 238 році до нашої ери і містить вшанування царя Птолемея III, його дружини Береніки та їхньої дочки. Написи прославляють королівське подружжя як «благодійних богів» та детально описують їхній внесок у розвиток єгипетської держави, зокрема:

пожертви храмам;

підтримку миру та стабільності;

зменшення податків у роки низьких повеней Нілу;

запровадження системи високосних років — за століття до того, як її офіційно прийняли римляни.

Історичний та науковий вплив

Ця знахідка має величезне значення для лінгвістики та історії. Раніше знайдені копії указу Канопус уже відіграли ключову роль у розшифруванні ієрогліфів. Нова, повна версія, написана виключно ієрогліфами, дозволить єгиптологам глибше зрозуміти граматику, словниковий запас та синтаксис давньоєгипетської мови.

Археологічна ділянка Тель-ель-Фараїн, відома в давнину як Імет, була важливим міським центром. Відкриття указу Канопус саме тут підкреслює релігійне та політичне значення міста.

Ця знахідка не лише зміцнює культурну спадщину Єгипту, але й відкриває нові шляхи для розуміння однієї з найвеличніших цивілізацій світу.