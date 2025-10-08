Біля узбережжя Флориди дайвери знайшли іспанський скарб вартістю 1 млн. доларів

Біля узбережжя Флориди, відомого як “узбережжя скарбів”, команда дайверів виявила давно загублений іспанський скарб, вартість якого, за оцінками, становить мільйон доларів, пише The Guardian.

Компанія 1715 Fleet-Queens Jewels LLC, яка займається підйомом затонулих кораблів, оголосила, що цього літа біля атлантичного узбережжя Флориди було виявлено понад 1000 срібних і золотих монет, які, як вважається, були викарбувані в іспанських колоніях, де зараз розташовані Болівія, Мексика та Перу.

За даними компанії, кілька століть тому монети перевозили до Іспанії, однак 31 липня 1715 року ураган розбив кораблі і вони опинилися в морі.

Фото: 1715 Fleet-Queens Jewels LLC

Як розповіли у виданні, на деяких з піднятих монет досі видно дати та знаки карбування.

Фото: 1715 Fleet-Queens Jewels LLC

“Ця знахідка цінна не тільки сама по собі, але й історіями, які вона розповідає. Кожна монета – це шматочок історії, матеріальний зв’язок з людьми, які жили, працювали і плавали в золотий вік Іспанської імперії. Знайти 1000 монет за один раз – це рідкісне і надзвичайне явище”, – розповів операційний директор компанії кораблів Сал Гуттузо.