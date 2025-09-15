Фестиваль, де дозволено бути собою і пробувати все, що хочеш, відбудеться в Києві

Мистецький арсенал у співпраці з ГО «Спільнота Мистецького арсеналу» запрошує дітей, підлітків і всі родини на фестиваль «Арсенал ідей. Різні разом», який відкриває світ культури, науки та технологій у форматі гри, взаємодії та спільного досвіду. Це місце, де можна спробувати нове, знайти свої захоплення, навчитися співпрацювати, висловлювати себе та сміливо експериментувати.

Що чекає на відвідувачів:

- понад 40 інтерактивних стендів з VR, іграми, симуляторами, музикою, читаннями та активностями;

- експозиції та інтерактивні програми з 22 музеїв України;

- майстерні: настільні ігри, блогінг у TikTok, акторська гра, садівництво, медіаграмотність, боротьба з фейками та багато інших креативних занять;

- Playset — зона для найменших гостей (0–4 роки), де малеча може весело й безпечно гратися.

- лекторій та Простір можливостей, де можна познайомитися з творчістю, блогерами, театром, кіно, англійською, волонтерством та подорожами;

- ярмарок освітніх ігор та продуктів: тестування настільних ігор, знайомство з корисними продуктами для дозвілля та покупки для розвитку дітей.

Фестиваль створює безпечний та вільний простір, де можна ставити запитання, шукати відповіді, помилятися та пробувати знову. Кожен учасник може відкривати нові професії та інтереси, знаходити друзів і навчатися працювати в команді.

Простір фестивалю поділений на «континенти» культури та суспільства. Тут можна не лише спостерігати за чужими роботами, а й створювати спільний творчий простір разом з друзями, мріяти, фантазувати та досліджувати.

Фестиваль відбудеться 19-21 вересня у будівлі Старого арсеналу

Як повідомляло раніше ForUa, прем’єра українського фільму «Малевич» викликала у глядачів неймовірні емоції.