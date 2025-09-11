Прем’єра фільму «Малевич» викликала у глядачів неймовірні емоції

10 вересня відбувся допрем’єрний показ українського біографічного фільму «Малевич» про геніального митця і найвідомішого киянина. Стрічку презентувала творча команда фільму — актори Віталій Ажнов та Марина Кошкіна, режисерка Дар’я Онищенко, продюсерка Марія Каель, креативна продюсерка Тетяна Філевська, співпродюсер фільму Ігор Корж, композитор Мілош Єліч та інші. Прем’єра викликала у глядачів неймовірні емоції, адже кожна сцена ніби переносила їх у світ Малевича, його боротьби, кохання та мистецького пошуку.

«Малевич» — це перший художній фільм про видатного митця. Фільм досліджує українську ідентичність Малевича, а також проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність.

Стрічка охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху в якій він жив і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

На допрем’єрному показі, фільм представила команда: актори Віталій Ажнов, Олександр Новіков, акторки Христина Корчинська, Марина Кошкіна, Наталка Васько, режисерка Дарія Онищенко, продюсерка Марія Каель, креативна продюсерка Тетяна Філевська, співпродюсер фільму Ігор Корж, композитор Мілош Єліч та виконавець саундтреку SHUMEI.

Серед перших глядачів стрічки — дизайнерка Катерина Сільченко, Святослав Вакарчук та Денис Дудко з «Океану Ельзи», актор і ведучий Євген Янович, актори Андрій Ісаєнко, Олександр Яцентюк, Олексій Суровцев, Олександр Печериця, Максим Девізоров та Роланд Мішко, акторки Лілія Цвєлікова, Наталія Бабенко та Олена Олар, продюсер і ведучий Юрій Горбунов, телеведучі Костянтин Грубич і В’ячеслав Соломка, режисери Аркадій Непиталюк, Валентин Шпаков, Олеся Моргунець-Ісаєнко та Олесь Санін, фотографка Софія Плакидюк, засновниця бренду Lona Prist Альона Пріст, учасниці «Холостяк 13» Аліна Пухальська і Ксенія Щербач.

У фільмі відтворили знамениту виставку «0,10», на якій вперше представили «Чорний квадрат». Її наживо змогли побачити гості допрем’єрного показу стрічки «Малевич», а також ближче познайомитися з відтвореними костюмами за ескізами геніального художника.

Український дизайнерський бренд ANDRE TAN одягнув команду фільму в образи з колекції «КОД». Одяг розроблений у межах колаборації, що поєднав сучасну моду з мистецькою спадщиною Казимира Малевича.

Кожен з присутніх міг зобразити свої емоції на спеціальному величезному холсті, який підготував під подію партнер фільму — мережа магазинів товарів для творчості Akvarel у співпраці з виробником художніх матеріалів Rosa.

Гості знайомилися з доглядовими бʼюті-засобами та отримували подарунки на спільному стенді косметики Malevich Care та мережі магазинів EVA BEAUTY, також частувались винами від компанії Villa UA, а за справжню свіжість вечора відповідала VODA UA — природна українська вода преміальної якості.

Команда ресторану «Канапа» розробила спеціальне меню, натхненне творчістю та спогадами митця. Також у колаборації з KYI bar&shop запустили коктейль Malevych 0.10. А «Лавка Традицій» підготувала натуральні соки різних смаків від «Коник», які вже забрендовані у стилі творчості Казимира Малевича.

Бренд ароматів для тіла та дому Rebellion представив нішевий парфум «010», створений у колаборації з фільмом «Малевич». Цей аромат — символ пошуку нових сенсів у сучасному мистецтві, поєднання експерименту й свободи, які були притаманні творчості художника.

Фестивальна прем’єра фільму відбулася з аншлагом на кінофестивалі «Молодість» у 2024 році. Покази стрічки також проходили за кордоном — в Італії, Німеччині, Бразилії.

У всеукраїнський прокат біографічна драма «Малевич» виходить з 11 вересня.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Фільм Центру Сербії.

Дистриб’ютори — FILM.UA Дистрибуція та Кіноманія.

Генеральний інформаційний партнер — 1+1 Media.

Медіапартнери — Суспільне Культура, Київ 24, Авторадіо, Українська правда, Viva!, Kinowar.

Партнери промокампаніі: мережа магазинів товарів для творчості Akvarel, торговельна мережа «Фокстрот», платіжна система City24, мережа магазинів EVA BEAUTY, мережа магазинів EVA, косметика Malevich Care, український дизайнерський бренд ANDRE TAN, «Лавка Традицій» від Сільпо, бренд ароматів для тіла та дому Rebellion, ресторан «Канапа».

Партнери події: вина Villa UA, компанія VODA UA, KYI bar&shop, виробник художніх матеріалів Rosa.





ДОВІДКА

Режисерка: Дарʼя Онищенко

Автори сценарію: Анна Паленчук, Дарʼя Онищенко

Продюсерки: Марія Каель, Анна Паленчук, Дарʼя Онищенко

Співпродюсери: Клаудія Леманн, Паоло Марія Спіна, Мирослав Могорович, Ерік Холланд

Асоційовані продюсери: Ігор Корж, Юлія Рибінська

Креативна продюсерка: Тетяна Філевська

Дистрибуція: FILM.UA Дистрибуція та Кіноманія

У головних ролях: Віталій Ажнов, Олександр Новіков, Ірма Вітовська-Ванца, Олексій Горбунов, Христина Федорак, Марина Кошкіна, Дарія Творонович, Олександр Рудинський та інші.

Оператор-постановник: Олександр Рощин

Художник-постановник: Володимир Романов

Композитори: Мілош Єліч, Рафаелле Петруччі

Режисери монтажу: Вольфганг Вайгль, Сергій Клепач

Художниця з костюмів: Тетяна Лавриненко

Художник з гриму: Сергій Маурін

Виробництво: 435 FILMS, BIG HAND FILMS, LEHMANN SISTERS, REVOLVER, ART & POPCORN, DIM FILMHOUSE

За підтримки: Державне агентство України з питань кіно та Фільм Центр Сербії

Сюжет: Що стоїть за Чорним квадратом, намальованим у 1915 році одержимим художником Казимиром Малевичем? Для конкурентів — шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки, любовний лист, а для народу України — пророцтво...