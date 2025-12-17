Півдоби без електрики: у Києві діятимуть графіки

У Києві у вівторок для побутових споживачів діятимуть графіки відключень електроенергії. Світла може не бути до 12,5 години на добу, повідомляє ДТЕК. За даними компанії, обмеження застосовуватимуться до всіх черг.

Графік відключень у столиці:

Черга 1.1 — без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00;

Черга 1.2 — без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

Черга 2.1 — без світла з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

Черга 2.2 — без світла з 09:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;

Черга 3.1 — без світла з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;

Черга 3.2 — без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 19:30;

Черга 4.1 — без світла з 05:30 до 09:30 та з 17:30 до 22:00;

Черга 4.2 — без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

Черга 5.1 — без світла з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00;

Черга 5.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

Черга 6.1 — без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00;

Черга 6.2 — без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:00.

У ДТЕК наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, та радять киянам стежити за оновленнями й заздалегідь планувати споживання електроенергії.

