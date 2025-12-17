﻿
Головне

Переговори про вступ України до ЄС заморожені

Переговори про вступ України до ЄС заморожені

Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу через позицію Угорщини, яка заблокувала ухвалення спільної заяви ЄС щодо розширення. Питання обговорювалося на рівні держав-членів Євросоюзу, однак Будапешт відмовився підтримати документ, у якому містилася позитивна оцінка прогресу України на шляху до членства в ЄС. Про це заявила головуюча в Євросоюзі Данія. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами міністерки у справах Європи Данії Марі Б’єрре, позиція Угорщини є єдиною, що перешкоджає ухваленню відповідного рішення. Вона наголосила, що всі інші 26 країн-членів ЄС підтвердили значний прогрес України у виконанні рекомендацій та реформ, необхідних для початку переговорного процесу.

Через вето Угорщини Європейський Союз не може офіційно відкрити переговорні кластери з Україною, що є обов’язковим етапом на шляху до членства. Водночас, як зазначила данська міністерка, між Києвом і Брюсселем уже тривають неформальні консультації щодо умов майбутнього вступу, зокрема у сферах верховенства права, антикорупційної політики та реформування судової системи.

Марі Б’єрре висловила впевненість, що у разі зняття угорського вето Україна зможе швидко просунутися вперед у переговорному процесі. За її словами, Євросоюз і надалі підтримує європейські прагнення України, а більшість країн-членів вважають її готовою до наступного етапу інтеграції.

Угорщина раніше неодноразово заявляла про застереження щодо розширення ЄС та висловлювала критику на адресу України, зокрема з питань національних меншин і внутрішніх реформ, що вже призводило до блокування євроінтеграційних рішень.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну включать до проєктів ЄС «військового Шенгену» та військової мобільності.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ветоОрбанвступ до ЄСМарі Б’єрревето Угорщинипереговорний кластер
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

34 держави та ЄС створили Міжнародну компенсаційну комісію для України
Полiтика 16.12.2025 19:01:01
34 держави та ЄС створили Міжнародну компенсаційну комісію для України
Читати
Амстердам профінансує закупівлю американських боєприпасів для українських F-16
Війна 16.12.2025 18:50:41
Амстердам профінансує закупівлю американських боєприпасів для українських F-16
Читати
Освітній омбудсман пропонує підвищити штрафи за булінг до 10 тисяч гривень
Суспiльство 16.12.2025 18:40:22
Освітній омбудсман пропонує підвищити штрафи за булінг до 10 тисяч гривень
Читати

Популярнi статтi