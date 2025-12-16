﻿
Надзвичайні події

Посол Корнійчук підтвердив приїзд детективів НАБУ до Ізраїлю

Посол Корнійчук підтвердив приїзд детективів НАБУ до Ізраїлю

Найближчим часом до Ізраїлю мають прибути детективи Національного антикорупційного бюро України для проведення слідчих дій на території посольства України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук Укрінформу.

За словами дипломата, дипломатичну установу через Міністерство закордонних справ поінформували про запит НАБУ щодо надання приміщень для проведення слідчих дій. Водночас, про яку саме справу йдеться, посольству не повідомляли.

Корнійчук зазначив, що конкретної дати візиту детективів наразі немає, оскільки її вже двічі переносили.

Раніше, 10 грудня, під час судового засідання Ігор Коломойський заявив про нібито замах на життя Тімура Міндіча, який, за його словами, стався 28 листопада в Ізраїлі. У відповідь посол України Євген Корнійчук повідомив, що ізраїльська поліція не отримувала жодних заяв щодо такого замаху.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ІзраїльпосольствоНАБУЄвген Корнійчук
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скандал дня: Безугла заблокувала трибуну ВРУ та побилася з Тарутою
Полiтика 16.12.2025 12:12:24
Скандал дня: Безугла заблокувала трибуну ВРУ та побилася з Тарутою
Читати
Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України
Головне 16.12.2025 11:55:28
Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України
Читати
Секрет «блакитних зон»: чому їх мешканці живуть довше за інших
Здоров'я 16.12.2025 11:32:33
Секрет «блакитних зон»: чому їх мешканці живуть довше за інших
Читати

Популярнi статтi