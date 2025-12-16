Посол Корнійчук підтвердив приїзд детективів НАБУ до Ізраїлю

Найближчим часом до Ізраїлю мають прибути детективи Національного антикорупційного бюро України для проведення слідчих дій на території посольства України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук Укрінформу.

За словами дипломата, дипломатичну установу через Міністерство закордонних справ поінформували про запит НАБУ щодо надання приміщень для проведення слідчих дій. Водночас, про яку саме справу йдеться, посольству не повідомляли.

Корнійчук зазначив, що конкретної дати візиту детективів наразі немає, оскільки її вже двічі переносили.

Раніше, 10 грудня, під час судового засідання Ігор Коломойський заявив про нібито замах на життя Тімура Міндіча, який, за його словами, стався 28 листопада в Ізраїлі. У відповідь посол України Євген Корнійчук повідомив, що ізраїльська поліція не отримувала жодних заяв щодо такого замаху.