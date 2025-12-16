Сибіга назвав п’ять причин, чому ЄС має терміново діяти зараз щодо активів РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ухвалення Європейським Союзом рішення щодо так званого репараційного кредиту цього тижня є терміновим і критично важливим. За його словами, настав момент дозволити повне використання заморожених російських активів для підтримки України.

У дописі в соціальній мережі Х Сибіга навів щонайменше п’ять аргументів, чому це рішення необхідно ухвалити саме зараз. Перший з них полягає в тому, що Кремль розраховує на розкол і слабкість Європи та поступове згортання підтримки України. На його переконання, рішення про репараційний кредит зруйнує ці очікування і змусить Москву переглянути власні розрахунки.

Другим аргументом міністр назвав зміцнення суверенітету, самостійності та єдності Європи як впливової геополітичної сили. Такий крок, за його словами, стане чітким сигналом, що загроза довгостроковому миру і безпеці Європи через напад на суверенну європейську державу має свою ціну.

Третя причина, за словами Сибіги, полягає в можливості забезпечити довгострокову та передбачувану підтримку України, посилити її самодостатність і підтримати моральний дух українського суспільства у критичний момент.

Четвертим аргументом глава МЗС назвав принцип справедливості. Він наголосив, що саме агресор має платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. На його думку, таке рішення стане також застереженням для потенційних агресорів у світі, демонструючи, що агресія не приносить вигоди, а тягне за собою відповідальність.

П’ята причина, за оцінкою Сибіги, полягає в тому, що повне використання заморожених активів Росії не завадить мирному процесу, а навпаки — посилить позиції України за столом переговорів і підвищить тиск на Москву, змінюючи її розрахунки.

Міністр також відкинув застереження Росії щодо можливих негативних наслідків такого кроку для фінансової стабільності чи верховенства права. Він заявив, що ці погрози є елементом інформаційного тиску і не мають реального підґрунтя.

Сибіга підкреслив, що компенсація шкоди, завданої агресором, є базовим принципом міжнародного права і прямо передбачена резолюціями Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, запропоновані Європейською комісією механізми є юридично виваженими, морально обґрунтованими та справедливими з погляду розподілу ризиків.

«Ми закликаємо всі держави-члени ЄС зробити цей важливий стратегічний крок уже цього тижня», — підсумував глава МЗС України.