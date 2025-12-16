Жити до 150 років: У РФ досліджують процеси старіння й довголіття на замовлення Путіна

У Росії розгорнули масштабні наукові дослідження процесів старіння та можливостей продовження життя після заяв кремлівського лідера Владіміра Путіна про потенційне довголіття людини до 150 років. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на кілька наукових установ.

Експерименти проводять, зокрема, на тваринах, тестуючи різні біологічно активні речовини. Дослідники вивчають вікові зміни м’язової маси й сили, а також вплив спеціальних молекул, які, за їхніми словами, здатні знищувати так звані клітини старіння — ті, що припинили ділитися, — і таким чином уповільнювати старіння організму.

У Російському науковому центрі хірургії імені академіка Петровського працюють над створенням «годинника біологічного віку» та розробляють геропротектори — речовини, що впливають безпосередньо на механізми старіння.

В одному з експериментів домашнім котам разом із їжею давали екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну та грейпфрута. За підсумками дослідження в тварин зафіксували зниження рівня креатиніну в крові приблизно на 15%, зменшення маркерів запалення й активності генів клітинного старіння, а також активацію так званих білків довголіття.

У Науково-дослідному інституті фізико-хімічної біології імені Олексія Білозерського МДУ зосередилися на вивченні аутофагії — процесу клітинного самоочищення та відновлення, який з віком слабшає. Там стверджують, що кілька активних молекул змогли подовжити життя нематод на 30%. Наразі ці сполуки тестують на мишах, а в подальшому планують доклінічні випробування на щурах і морських свинках.

Державна підтримка досліджень, спрямованих на боротьбу зі старінням, у Росії суттєво зросла саме після відповідних ініціатив Путіна, що в Кремлі подають як стратегічний напрям розвитку науки.

Подібні завдання російській науці вже ставилися в епоху радянського тоталітаризму. За правління Іосіфа Сталіна в СРСР активно заохочували дослідження «омолодження» та продовження життя, які мали не лише науковий, а й ідеологічний сенс. Однією з ключових фігур був відомий у світі вчений і революціонер Алєксандр Богданов — засновник радянської школи переливання крові. Він вірив, що обмін кров’ю може продовжити життя і навіть омолодити людину. Ці експерименти підтримувала держава, а створений пізніше Інститут переливання крові отримав його ім’я. Сам Богданов загинув унаслідок одного з таких дослідів, але ідея «наукового безсмертя» залишалася частиною політичних фантазій радянської верхівки.

Раніше також повідомлялося, що в Китаї реалізують масштабні програми з вивчення старіння та продовження життя. Держава інвестує мільярди у біотехнології, а приватні компанії розробляють препарати й процедури, які, за їхніми заявами, можуть істотно уповільнити процес старіння.