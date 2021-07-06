Конкурсная комиссия не смогла определить нового директора «Мыстецкого арсенала», выборы которого проходили 6 июля. Ни один из девяти кандидатов не набрал необходимых 5 голосов, сообщает hromadske.

После такого результата проведут новый конкурс. Когда он состоится, объявят в ближайшее время. Директора главного культурного учреждения страны должны избрать на следующие 5 лет.

4 голоса набрал министр культуры времен Януковича Михаил Кулиняк, 3 — действующая директор учреждения Олеся Островская-Люта, по одному — бывшая руководительница «Мыстецкого арсенала» Наталья Заболотная и заместитель директора «Медиацентра» Ирина Кислян.

Всего документы на конкурс подали 10 кандидатов, позже одна кандидат сняла свою кандидатуру.

За кандидатов члены комиссии голосовали тайно, в отдельной совещательной комнате. Хотя сами кандидаты — в частности, Ольга Балашова, которая первой среди них представила свою концепцию развития института в будущие 5 лет — публично призвала, чтобы голосование было открытым. Решение о том, что оно должно быть тайным, приняла комиссия на первом заседании 24 июня — несмотря на возражения культурного сообщества.

Глава комиссии Василий Чернец публично возражал против такой инициативы. Ранее двое кандидатов обнародовали совместное заявление, в котором говорится о том, что участие некоторых представителей комиссии подрывает легитимность конкурса. Под заявлением подписались более трех десятков работников культуры в Украине.

Так же с заявлением о том, что участие и главенство Василия Чернеца подрывает легитимность конкурса, выступила и действующая команда «Арсенала».

Среди претендентов на должность была как действующая директор Олеся Островская-Люта, так и двое бывших — Наталья Заболотная и Игорь Дидковский. А также искусствовед Ольга Балашова, галерист и куратор Евгений Березницкий. Также бывший директор «Дворца Украина» Роман Недзельский и другие.

Кандидаты на заседании представили свои программы — концепции развития института на следующие 5 лет. Заседание длилось 5 часов, а в комиссию входили представители органа управления, Государственного управления делами, и «Мыстецкого арсенала».

На конкурс могли подаваться лица, имеющие высшее образование, стаж работы в сфере культуры не менее трех лет и столько же опыта работы на руководящих должностях в других сферах, а также владеющие государственным языком.

Отметим, «Мыстецкий арсенал» называют ведущей культурной организацией страны. Главное здание — «Старый Арсенал» — является достопримечательностью истории и архитектуры. Всего территория комплекса, кроме «Старого Арсенала», расположена на площади более 10 гектаров.