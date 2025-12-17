﻿
Суспiльство

Погода 17 грудня: мінлива хмарнісь, тепло та без опадів

Сьогодні в Україні спокійну погоду без опадів зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність. Вітер - переважно південний, 5-10 м/с. По всій території країни утримається відносно тепла погода. Найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше - на Лівобережжі, - повідомили синоптики. Температура повітря становитиме 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни +6-11°, на Лівобережжі 0…+5°..

У Києві та області збережеться хмарна погода, опадів не передбачається. Вітер - південний, 3-8 м/с. Температура повітря в області - 2-7° тепла; у Києві + 3-5°.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 17 грудня
