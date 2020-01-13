Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, главой совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Также в состав вошли заместитель генерального директора Национального художественного музея Украины (по согласию) Ольга Балашова, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор общественной организации «Центр экономической стратегии» Глеб Вышлиеский, супруга президента Елена Зеленская, журналист, культуролог Вадим Карпяк, философ, писатель Вахтанг Кебуладзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник президента, народный депутат Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик, председатель правления общественной организации «Украинский центр развития музейного дела» Владислав Пиоро, генеральный директор государственного предприятия «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал», секретарь Совета Олеся Островская-Люта и др.

Совет по вопросам развития «Мистецького арсеналу» как консультативно-совещательный орган при президенте была создана бывшим президентом Виктором Януковичем в январе 2011 года.

Мистецький арсенал – это проект, инициированный четвертым президентом Виктором Ющенко в 2006 году с целью содействия развитию музейного дела Украины, сохранения национального культурного достояния, популяризации украинской культуры и обеспечения создания художественного центра европейского уровня.