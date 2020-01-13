также в разделеПолитика
Зеленский подписал закон о поддержке пластового движения 14
Комитет одобрил возвращение Украины в ПАСЕ 23
Украинская делегация возвращается к работе в ПАСЕ 19
«Слуга народа» нашла замену Венедиктовой в комитете Рады 19
Зеленский одобрил усиление соцзащиты лиц, получивших инвалидность на войне 17
Президент подписал закон об уголовной ответственности за кнопкодавство 41
Вартанян: В деле обмена пленными Офис Зеленского пытается приписать себе заслуги Медведчука 30
Разумков: Законопроект о рынке земли пока не стоит в повестке дня 19
Посол Украины в Австрии: «Северный поток-2» – петля на шее Украины 65
Пристайко: Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе PS752 45
Помпео посетит Украину в конце января 16
В Украине резко сократились число регистрируемых партий: в 2019 году – всего 3 56
У Зеленского соврали относительно «крупнейшего в истории Украины» обмена удерживаемых лиц 76
Зеленский: Версия о сбивании самолета ракетой не исключается, но она не подтверждена 35
Украина протестует из-за приезда Путина в Крым 33
Посол Украины призвал Израиль оставить дискуссии о национальной памяти историкам и экспертам 25
В США предполагают, что украинский лайнер сбил Иран 49
Путин в Крыму наблюдал за пуском ядерных ракет 101

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, главой совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Также в состав вошли заместитель генерального директора Национального художественного музея Украины (по согласию) Ольга Балашова, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор общественной организации «Центр экономической стратегии» Глеб Вышлиеский, супруга президента Елена Зеленская, журналист, культуролог Вадим Карпяк, философ, писатель Вахтанг Кебуладзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник президента, народный депутат Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик, председатель правления общественной организации «Украинский центр развития музейного дела» Владислав Пиоро, генеральный директор государственного предприятия «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал», секретарь Совета Олеся Островская-Люта и др.

Совет по вопросам развития «Мистецького арсеналу» как консультативно-совещательный орган при президенте была создана бывшим президентом Виктором Януковичем в январе 2011 года.

Мистецький арсенал – это проект, инициированный четвертым президентом Виктором Ющенко в 2006 году с целью содействия развитию музейного дела Украины, сохранения национального культурного достояния, популяризации украинской культуры и обеспечения создания художественного центра европейского уровня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
16
Теги