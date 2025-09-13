У Польщі наразі не бачать підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр-міністр Польщі Радослав Сікорський сказав, що наразі не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.

Як зазначається, Сікорського попросили прокоментувати дипломатичні наслідки для Росії після того, як її дрони порушили польський повітряний простір у ніч проти середи.

Він відповів, що дипломатичні відносини Москви та Варшави наразі "зводяться до взаємних викликів (очільників посольств – ІФ-У) і вручення нот протесту"; крім того, для російських дипломатів є обмеження на пересування у Польщі.

"У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, але й з конкурентами та противниками. Тому станом на зараз я не бачу підстав для розриву відносин. А найкращою відповіддю на російську агресію буде солідарність з Україною та згуртованість Заходу", – вважає глава польського МЗС.

Як повідомляв ForUA, російські безпілотники, виготовлені з дерева та пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі та були збиті дорогими системами озброєння, включно з літаками F-35 і комплексами Patriot. Інцидент показав, що НАТО поки що не готове ефективно протистояти дешевим дронам-камікадзе.

За даними видання Politico, п’ять безпілотників летіли безпосередньо до бази НАТО, перш ніж їх перехопили голландські винищувачі F-35. У операції також брали участь літак-заправник НАТО, італійський літак-розвідник та німецька система ППО Patriot. Вартість цього обладнання на мільярди доларів у рази перевищує виробничу ціну дронів «Гербера», що оцінюються лише у $10 тис.

Незважаючи на високотехнологічну відповідь, лише 3 з 19 безпілотників були збиті. Для порівняння, українські підрозділи зазвичай знищують 80–90% ворожих дронів, навіть під час масштабніших атак.