Полiтика

Гілі: Британія виділить близько 268 млн дол. на підготовку військ для розгортання в Україні

Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів ($268 млн) на підготовку військ для розгортання в Україні після припинення вогню на фронті. Про це повідомив британський міністр оборони Джон Гілі після одноденного візиту до Києва 9 січня. Таку інформацію передає The Independent.

Гілі обговорив із президентом України Володимиром Зеленським плани створення багатонаціональних сил в Україні. За словами глави Міноборони Британії, виділені кошти підуть на модернізацію транспортних засобів і систем зв’язку, засобів захисту від безпілотників та іншого необхідного обладнання.

Після заяви прем’єр-міністра цього тижня ми різко збільшуємо інвестиції в підготовку, щоб забезпечити готовність британських збройних сил до розгортання і керівництва багатонаціональними силами в Україні, бо безпечна Україна означає безпечну Велику Британію“, – сказав міністр.

ForUA зазначає, чисельність західних сил, до складу яких також увійдуть солдати з Франції, поки не оголошена. За непідтвердженими даними, може йтися про 15 000 військових, з яких британська сторона дасть половину.

 Автор: Сергій Ваха

