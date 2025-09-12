Дешеві російські дрони викрили слабкі місця НАТО

Російські безпілотники, виготовлені з дерева та пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі та були збиті дорогими системами озброєння, включно з літаками F-35 і комплексами Patriot. Інцидент показав, що НАТО поки що не готове ефективно протистояти дешевим дронам-камікадзе.

Про це пише Politico з посиланням на старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке.

«Дуже добре, що Польща виявила і збила ці безпілотники, але що ми будемо робити щоразу, відправляючи F-16 чи F-35? Це невигідно. Потрібно краще оснастити себе системами боротьби з безпілотниками», – заявила вона.

За даними видання, п’ять безпілотників летіли безпосередньо до бази НАТО, перш ніж їх перехопили голландські винищувачі F-35. У операції також брали участь літак-заправник НАТО, італійський літак-розвідник та німецька система ППО Patriot. Вартість цього обладнання на мільярди доларів у рази перевищує виробничу ціну дронів «Гербера», що оцінюються лише у $10 тис.

Незважаючи на високотехнологічну відповідь, лише 3 з 19 безпілотників були збиті. Для порівняння, українські підрозділи зазвичай знищують 80–90% ворожих дронів, навіть під час масштабніших атак.

Президент України Володимир Зеленський запропонував допомогу сусідній країні та звернув увагу, що дорогі системи, такі як Patriot і SAMP/T, не є оптимальним засобом для боротьби з дешевими хвилями дронів-камікадзе.

«Нам потрібна ешелонована оборона, яка включає електронні та кінетичні засоби», – зазначає Франке.

Експерти звертають увагу, що НАТО має адаптувати свої арсенали, але бюджетні рішення та закупівлі вимагають часу. Тим часом технологічна спіраль продовжує розвиватися: Україна і Росія постійно вдосконалюють наступальні та оборонні безпілотники.

Як повідомляло раніше ForUa, збиття одного російського дрона у Польщі коштувало НАТО 400 тисяч євро.