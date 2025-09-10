Польща перебуває на межі найбільшої безпеки кризи з часів Другої світової

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна опинилася в ситуації, яка є «найбільш близькою до збройного конфлікту від часів Другої світової війни», інформує ForUА.

Дрони над Польщею

Польські ЗМІ повідомляють, що один із російських безпілотників пролетів понад 300 км углиб країни. Це зафіксовано як рекордне вторгнення.

Оцінка експертів

Осінт-аналітик Якуб Вольський вважає, що маршрут дронів через Польщу був прокладений навмисно за наказом Володимира Путіна. Мета — перевірити боєздатність польських сил та механізм ухвалення рішень.

Політичний сигнал

За словами експерта, безпілотники прямували у бік великих міст, а рішення про їх збиття стало демонстрацією політичної відповіді Москви на закриття польського кордону з Білоруссю та активізацію навчань «ЗАПАД».

Роль НАТО

У реагуванні на інцидент активно брали участь союзники по Альянсу. Вольський застерігає, що найближчим часом Росія може посилити інформаційні атаки проти Польщі та НАТО, намагаючись створити атмосферу паніки й недовіри серед союзників.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку проти України, яка зачепила й територію Польщі. Вперше зафіксовано перетин російськими ударними дронами кордону країни-члена НАТО.