Фріланд піде з уряду Канади, щоб стати радницею Зеленського без зарплатні

Канадська політикиня українського походження Христя Фріланд залишить урядові посади в Канаді, щоб стати позаштатною радницею президента України Володимира Зеленського з питань економічного розвитку. Про це вона повідомила у соціальній мережі X.

Фріланд зазначила, що приймає волонтерську посаду радниці президента на безоплатній основі.

«Україна перебуває на передовій сучасної глобальної боротьби за демократію, і я вітаю цей шанс зробити свій внесок», — написала вона.

Водночас політикиня залишає посаду спеціальної представниці прем’єр-міністра Канади з питань відновлення України та найближчими тижнями складе мандат у парламенті. Христя Фріланд вперше обрана до канадського парламенту у 2013 році, а з 2015 до 2025 року займала різні міністерські посади в уряді. У вересні 2025 року вона стала спеціальною представницею з питань відбудови України як парламентський секретар прем’єр-міністра.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КанадаволонтерствовідбудоваХристя Фріландрадниця
