Найвідоміший агент КДБ помер в американській в'язниці

В американській в’язниці помер Олдрич Еймс — один із найвідоміших агентів радянської розвідки КДБ у США та колишній співробітник Центрального розвідувального управління. Він помер 5 січня у віці 84 років.

Еймса заарештували у лютому 1994 року. Він визнав свою провину та був засуджений до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Слідство встановило, що за час співпраці з радянською розвідкою Еймс скомпрометував понад 100 розвідувальних операцій США та передав особисті дані більш ніж 30 агентів, які працювали на Захід. За даними американських спецслужб, це призвело до загибелі щонайменше 10 джерел ЦРУ.

Співпрацю з КДБ Еймс розпочав у 1985 році, передавши імена американських агентів за початкову винагороду у 50 тисяч доларів. У КДБ він проходив під кодовим ім’ям «Колокол». Загалом, за власними зізнаннями, протягом дев’яти років він отримав близько 2,5 мільйона доларів.

Отримані кошти Еймс витрачав на розкішний спосіб життя — придбав будинок вартістю 540 тисяч доларів, автомобіль Jaguar, здійснював закордонні поїздки та робив дорогі покупки. Водночас його офіційна зарплата у ЦРУ не перевищувала 70 тисяч доларів на рік. За словами слідчих, мотивом шпигунства стали борги та фінансові проблеми.

Кар’єру в ЦРУ Олдрич Еймс розпочав у 1962 році. Він пропрацював у відомстві понад 30 років і зрештою очолив напрям радянської контррозвідки.

Як повідомляло раніше ForUa, у Норвегії виявили російських шпигунів, які працювали під виглядом туристів та рибалок.