Швеція висуває жорсткі умови: допомога Україні відкладається

Швеція заявила, що готова надати Україні сучасні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря, але тільки після укладення офіційної мирної угоди з Росією. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон після зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі.
За словами Крістерссона, під час переговорів у столиці Франції «було досягнуто гарного прогресу». Прем’єр підкреслив, що допомога Швеції включатиме:
- Винищувачі Gripen для повітряного спостереження над Україною;
- Ресурси для розмінування Чорного моря;
- Продовження навчання українських військових офіцерів;
- Підтримку багатонаціональних сил для гарантування безпеки.
Водночас він уточнив, що передумовою для надання цієї допомоги є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом Швеції.
«Ми готові зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, коли буде підписано угоду», — запевнив прем’єр-міністр.
Автор: Тетяна Андрійко