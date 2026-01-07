Швеція висуває жорсткі умови: допомога Україні відкладається

Швеція заявила, що готова надати Україні сучасні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря, але тільки після укладення офіційної мирної угоди з Росією. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон після зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі.

За словами Крістерссона, під час переговорів у столиці Франції «було досягнуто гарного прогресу». Прем’єр підкреслив, що допомога Швеції включатиме:

- Винищувачі Gripen для повітряного спостереження над Україною;

- Ресурси для розмінування Чорного моря;

- Продовження навчання українських військових офіцерів;

- Підтримку багатонаціональних сил для гарантування безпеки.

Водночас він уточнив, що передумовою для надання цієї допомоги є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом Швеції.

«Ми готові зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, коли буде підписано угоду», — запевнив прем’єр-міністр.

Як повідомляло раніше ForUa, Вашингтон готовий підтримати Київ у разі нового нападу РФ.