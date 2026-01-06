Трамп наголосив на важливості проміжних виборів для уникнення імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці повинні перемогти на проміжних виборах 2026 року, інакше демократи можуть розпочати процедуру імпічменту. Про це він повідомив під час зустрічі республіканських законодавців у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Трамп наголосив, що демократи «підліші за республіканців» і неодмінно знайдуть причину для його усунення. «Ми повинні виграти проміжні вибори, тому що, якщо ми не виграємо проміжні вибори… вони знайдуть привід для імпічменту», – заявив президент.

Він додав, що його можуть піддати імпічменту, хоча для зміщення з посади необхідно схвалення двох третин сенаторів. Це малоймовірно, адже на листопадових виборах переобирають лише третину місць у Сенаті, і навіть у найгіршому сценарії республіканці збережуть близько половини мандатів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент, але обидва рази це не призводило до його усунення з посади.