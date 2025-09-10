Ескалація терору: російські дрони та ракети атакували Україну та країну НАТО

У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку проти України, яка зачепила й територію Польщі. Вперше зафіксовано перетин російськими ударними дронами кордону країни-члена НАТО.

Атака на Польщу

Близько першої години ночі групи «Шахедів» з України перетнули польський кордон. Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило порушення повітряного простору та повідомило про приведення у найвищу готовність систем ППО і радіолокаційного розпізнавання.

Для гарантування безпеки тимчасово закрили одразу чотири польські аеропорти: у Жешуві, Любліні, Варшаві та Модліні. Під найбільшою загрозою опинилися три воєводства — Підляське, Мазовецьке та Люблінське. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти ворожих цілей і він отримав прямий звіт від командування.

Масовані удари по Україні

Російська армія спочатку запустила кілька груп ударних дронів з різних напрямків. Вибухи лунали у Києві, Львові та Луцьку.

Під ранок Повітряні сили зафіксували й пуски крилатих ракет з півночі та півдня, які рухалися у напрямку західних областей. Вибухи пролунали у Житомирі, Луцьку, Калуші та Вінницькій області.

У Вінницькому регіоні зафіксовано влучання в цивільні промислові об’єкти. Інформація про жертв чи постраждалих станом на ранок відсутня.

Крім того, сили ППО на Кіровоградщині збивали «Шахеди» — обійшлося без руйнувань.

Наразі відомо:

- Вперше за час повномасштабної війни «Шахеди» атакували Польщу.

- Польща закривала чотири аеропорти та підняла авіацію.

- В Україні вибухи чули у Києві, Вінниці, Житомирі, Луцьку та Калуші.

- За попередніми даними, постраждалих немає, але є влучання в цивільні об’єкти.

Як повідомляло раніше ForUa, конгресмен-республіканець Джо Вілсон назвав атаку Росії по території Польщі «актом війни» проти НАТО.