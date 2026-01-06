Норвегія може долучитися до стримуючого контингенту в Україні після припинення бойових дій

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що Норвегія може зробити свій внесок у стримуючий контингент союзників в Україні в рамках гарантій безпеки, а також долучитися до підготовки українських військових на території країни.

Як зазначає "Європейська правда" з посиланням на NRK, Стьоре підкреслив, що участь норвезьких військових відбудеться лише після зупинки активних бойових дій. Країни Північної Європи та Балтії планують сформувати власну "українську" бригаду всередині України.

"Також не виключаю, що норвезькі військові могли б долучатися до навчання українських військових усередині країни", – заявив Стьоре. Він додав, що головна мета гарантій безпеки – забезпечити надійний мир і зміцнити обороноздатність України, аби закінчення війни не стало приводом для нового конфлікту.

Водночас ЗМІ повідомляють, що на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі обговорюють проєкт декларації щодо гарантій безпеки для України, зокрема створення координаційного центру за участю США та України.