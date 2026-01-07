Напруження зростає: ворог просунувся на кількох напрямках

Російські окупаційні війська активізувалися на окремих ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. На Донеччині ворог просунувся поблизу населених пунктів Русиний Яр, Нове Шахове та Федорівка. У Запорізькій області переміщення ворожих сил зафіксоване поблизу Дорожнянки, повідомляє DeepState.

Аналітики підкреслюють, що такі дії свідчать про спроби противника змінити ситуацію на фронті, незважаючи на стійку оборону українських підрозділів. Хоча просування поки що має локальний характер, його наслідки можуть вплинути на логістичні та оборонні ланцюги на цих напрямках.

Водночас рашисти зменшили кількість атак на Борівському та Лиманському напрямках.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині.