﻿
Війна

Напруження зростає: ворог просунувся на кількох напрямках

Напруження зростає: ворог просунувся на кількох напрямках

Російські окупаційні війська активізувалися на окремих ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. На Донеччині ворог просунувся поблизу населених пунктів Русиний Яр, Нове Шахове та Федорівка. У Запорізькій області переміщення ворожих сил зафіксоване поблизу Дорожнянки, повідомляє DeepState.

Аналітики підкреслюють, що такі дії свідчать про спроби противника змінити ситуацію на фронті, незважаючи на стійку оборону українських підрозділів. Хоча просування поки що має локальний характер, його наслідки можуть вплинути на логістичні та оборонні ланцюги на цих напрямках.

Водночас рашисти зменшили кількість атак на Борівському та Лиманському напрямках.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДонбасЗапоріжжяситуація на фронтіпросування ворога
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський увійшов до шорт-листу закордонних президентів, яких поляки найчастіше обирали політиками року
Полiтика 06.01.2026 21:07:55
Зеленський увійшов до шорт-листу закордонних президентів, яких поляки найчастіше обирали політиками року
Читати
Вашингтон готовий підтримати Київ у разі нового нападу РФ, – Bloomberg
Полiтика 06.01.2026 20:38:17
Вашингтон готовий підтримати Київ у разі нового нападу РФ, – Bloomberg
Читати
Сили спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині
Війна 06.01.2026 20:09:07
Сили спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині
Читати

Популярнi статтi