Трамп кривлявся й щось нерозбірливо варнякав під час свого виступу

Колишній президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через незвичайну та непередбачувану поведінку на публічному заході. Під час виступу політик кривлявся та видавав нерозбірливі звуки, а його промова часто була незавершеною і хаотичною.

Про це повідомляє ClashReport.

На цьому ж заході Трамп виступив із вимогою запровадити обов’язкові «когнітивні тести» для всіх президентів та віцепрезидентів. «Ми повинні дати кожному когнітивні тести. Я єдиний президент, який проходив когнітивні перевірки», – заявив він. Політик наполягав, що такі іспити допоможуть визначати розумові здібності топпосадовців.

Одночасно Трамп зробив кілька самопохвальних заяв щодо своєї діяльности у авіаційній сфері, назвавши себе «королем» продажу літаків Boeing та стверджуючи, що реалізував понад тисячу лайнерів, ставши «найкращим продавцем у історії компанії».

Водночас під час промови Трамп висловив сумнів щодо власної подальшої участи в політичних перегонах, зазначивши, що йому можуть заборонити балотуватися, не уточнивши причин цих побоювань.