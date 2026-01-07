﻿
У Дніпрі дрони рашистів поцілили у житлові будинки, навчальні заклади та дитячі садочки

Російські війська здійснили атаку дронами по Дніпру, поціливши у житлові будинки та навчальні заклади. Внаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення, серед них — двоє дітей. «У понад 10 багатоповерхівках потрощено кілька сотень — якщо не близько тисячі — вікон», — зазначив мер Борис Філатов. Він уточнив, що у постраждалих переважно діагностовано гостру реакцію на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають усю необхідну медичну допомогу.

Крім житлових будинків, атака спричинила численні руйнування інфраструктури: згоріли автомобілі, пошкоджено мережі опалення біля одного з будинків.

Руйнувань зазнало професійно-технічне училище: постраждали майстерня та студентський гуртожиток, пожежу, що виникла на території закладу, вже ліквідували. Також постраждали два дитячі садочки та одна зі шкіл.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп пообіцяв зміцнити небо України

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Філатоввлучання в будинкиобстріл Дніпраруйнування інфраструктуримережі опалення
