Трамп хоче, щоб країни ЄС першими вдарили по Росії

Президент США Дональд Трамп запропонував Євросоюзу запровадити масштабні митні обмеження проти країн, що торгують із Росією, пообіцявши, що США наслідуватимуть його приклад.

Трамп закликав запровадити 100%-ві вторинні санкції проти Індії та Китаю, щоб посилити тиск на Кремль і примусити президента РФ Володимира Путіна до укладення мирної угоди з Україною, повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що така пропозиція може загострити напруженість між США та Індією, адже раніше Трамп запровадив 25%-ве мито на купівлю російської нафти, що підняло загальні митні тарифи на індійські товари до 50%.

«Останніми тижнями Трамп дедалі більше розчаровується в Москві, оскільки Путін продовжує бомбардувати українські міста, незважаючи на спроби США укласти мирну угоду», — зазначає видання.

Білий дім посилює риторику проти Путіна. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент припустив, що санкції ЄС проти країн, які купують російську нафту, можуть призвести до «повного краху» економіки РФ. «Зараз ми беремо участь у перегонах між тим, як довго зможуть протриматися українські військові, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка», — додав Бессент.

