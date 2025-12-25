Плутані виступи та фантастичні історії: журналісти оцінили поведінку Трампа протягом 2025 року

Протягом 2025 року президент США Дональд Трамп демонстрував непередбачувану та часом плутану поведінку, що викликало питання щодо його психічного та фізичного стану, повідомляє британське видання The Guardian.

ЗМІ нагадує, що під час звернення з Білого дому у грудні Трамп заявив, що за останні 11 місяців його адміністрація принесла «більше позитивних змін», ніж будь-який уряд в історії США, і додав, що «ніколи не було нічого подібного». Проте численні приклади дивної поведінки президента, на думку експертів, ставлять під сумнів його концентрацію та фокус під час публічних виступів.

Журналісти відзначають, що Трамп іноді засинав під час зустрічей та відходив від теми, переходячи до розлогих історій про Барака Обаму, Унабомбера або вітряки. Наприклад, у липні він детально розповідав про свого дядька Джона Трампа та нібито його навчання Теда Качинського, хоча ці твердження не відповідають дійсності. У жовтні під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Трамп різко переключився з обговорення імміграції на тираду про вітряки та їхній вплив на китів і птахів.

Білий дім неодноразово захищав розумові здібності Трампа, заявляючи, що його «гострота розумових здібностей не має собі рівних». Конгресмен-республіканець Ронні Джексон, який раніше був особистим лікарем президента, стверджував, що Трамп є «найздоровішим президентом, якого коли-небудь бачила ця країна».

Сам Трамп хвалився, що «відмінно» склав обстеження на ранні ознаки деменції. Проте протягом року численні публічні виступи та зустрічі демонстрували приклади незвичайної поведінки, які привертали увагу ЗМІ та політичних опонентів. Експерти зазначають, що ці спекуляції навряд чи зникнуть, оскільки демократи планують використати стан його розумових і фізичних здібностей як одну з ключових тем напередодні майбутніх виборів.

