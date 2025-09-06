Трамп погрожує наслідками Єврокомісії, яка оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро

Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро через порушення антимонопольних правил у сфері рекламних технологій. Президент США Дональд Трамп назвав таке рішення несправедливим та пригрозив ЄС торгівельним розслідуванням.

Рішення Єврокомісії опублікували 5 вересня.

Google звинувачують у порушенні антимонопольних правил ЄС шляхом спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій. Згідно з розслідуванням Єврокомісії, компанія надавала перевагу власним послугам у сфері онлайн-реклами завдаючи цим шкоду конкурентам, які надають рекламні послуги.

У ЄС кажуть, що принаймні з 2014 року і до сьогодні Google зловживав «домінуючим становищем, порушуючи статтю 102 Договору про функціонування Європейського Союзу».

Своїм рішенням Єврокомісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро, а також наказала «припинити такі практики» й усунути конфлікт інтересів у сфері постачання рекламних технологій.

Компанія має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію про заходи, які вона планує вживати з цією метою.

Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що цим рішенням ЄС «фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця».

«Це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти! Як я вже казав раніше, моя адміністрація не дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними», — написав Трамп, пригадавши також штрафи для компанії Apple.

Він додав, що Сполучені Штати не можуть дозволити, щоб це «сталося з блискучою і безпрецедентною американською винахідливістю».

«Якщо це станеться, я буду змушений розпочати процедуру за розділом 301, щоб скасувати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії, що сплачують податки», — написав Дональд Трамп.

Зазначимо, що так званий Розділ 301 (Section 301 of the Trade Act of 1974) дає змогу президенту США розслідувати дії інших країн, які вважаються несправедливими щодо американських компаній. А у випадку підтвердження — застосовувати санкції або підвищувати мита.