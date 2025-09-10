На порозі війни: Польща терміново мобілізує резервістів ТрО

У десяти воєводствах Польщі запровадили режим пришвидшеного виклику резервістів Територіальної оборони після того, як у ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Про це повідомили у командуванні Територіальних сил оборони Польщі.

«У зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та розгортанням наземних пошуково-рятувальних бригад для військовослужбовців ТрО запровадили скорочений час таборування», – йдеться у заяві.

Тривалість готовності резервістів

Чотири воєводства – Підляське, Мазовецьке, Люблінське та Підкарпатське: резервісти мають прибути протягом 6 годин.

Шість воєводств – Поморське, Вармінсько-Мазурське, Куявсько-Поморське, Лодзинське, Свентокшиське та Малопольське: термін готовності становить 12 годин.

Командування ТрО закликало громадян зберігати спокій і довіряти лише офіційним повідомленням військових та державних служб. Також наголосили, що у разі виявлення уламків об’єктів не можна наближатися до них, а слід негайно повідомляти поліцію.

