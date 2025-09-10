Удар по Польщі може втягнути НАТО у війну - конгресмен

Американський конгресмен-республіканець Джо Вілсон різко відреагував на атаку Росії по території Польщі, назвавши це «актом війни» проти НАТО. У ніч проти середи він заявив, що «воєнний злочинець Путін більше не задовольняється бомбардуваннями жінок та немовлят в Україні і тепер безпосередньо випробовує альянс НАТО, завдаючи ударів по Польщі».

Вілсон звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом негайно відповісти:

- запровадити примусові санкції проти РФ, які здатні зруйнувати її воєнну економіку;

- надати Україні зброю, спроможну завдавати ударів по території Росії.

«Росія атакує союзника НАТО менше ніж через тиждень після того, як президент Трамп приймав польського лідера Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії Путіна», — наголосив Вілсон.

Він також нагадав про заяву Кремля, що «Росія не знає кордонів», і відповів: «Вільні та процвітаючі країни навчать її поважати кордони».

Як повідомляло раніше ForUa, США можуть завдати нищівного удару по російським військам, не застосовуючи ядерної зброї та без введення наземних військ на територію України.