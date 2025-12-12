﻿
Суспiльство

Служба за бартер: на Хмельниччині військових “здавали в оренду” на приватне СТО

Служба за бартер: на Хмельниччині військових “здавали в оренду” на приватне СТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям однієї з військових частин Хмельницької області, яких слідство звинувачує в тому, що вони за гроші відправляли військовослужбовців працювати на приватному СТО замість виконання службових обов’язків.

За даними ДБР, посадовці підшукували військових, які не бажали проходити службу, але хотіли залишатися в штаті. Їм пропонували роботу на станції технічного обслуговування в Київській області, де ті ремонтували приватні авто й приносили дохід знайомому одного з керівників. Частину заробітку військові мали віддавати організаторам схеми.

Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які понад рік незаконно працювали на приватну фірму замість служби. Попередні розрахунки свідчать, що збитки державі у вигляді безпідставних виплат можуть перевищувати 1 мільйон гривень.

Фігурантам оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу — за перевищення службових повноважень у воєнний час та пособництво в ухиленні від служби. Максимальне покарання за цими статтями становить до 12 років позбавлення волі.

ДБР продовжує аналізувати документацію військової частини та встановлює інших можливих учасників схеми.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУСТОдбр
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ атакувала спортшколу на Сумщині, де були діти
Війна 12.12.2025 14:35:09
РФ атакувала спортшколу на Сумщині, де були діти
Читати
Скільки коштують сосни та ялинки у різних регіонах України: огляд цін від лісництв
Суспiльство 12.12.2025 14:14:23
Скільки коштують сосни та ялинки у різних регіонах України: огляд цін від лісництв
Читати
«Слуга народу» обере нового голову, названо кандидата
Полiтика 12.12.2025 13:56:08
«Слуга народу» обере нового голову, названо кандидата
Читати

Популярнi статтi