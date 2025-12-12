Служба за бартер: на Хмельниччині військових “здавали в оренду” на приватне СТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям однієї з військових частин Хмельницької області, яких слідство звинувачує в тому, що вони за гроші відправляли військовослужбовців працювати на приватному СТО замість виконання службових обов’язків.

За даними ДБР, посадовці підшукували військових, які не бажали проходити службу, але хотіли залишатися в штаті. Їм пропонували роботу на станції технічного обслуговування в Київській області, де ті ремонтували приватні авто й приносили дохід знайомому одного з керівників. Частину заробітку військові мали віддавати організаторам схеми.

Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які понад рік незаконно працювали на приватну фірму замість служби. Попередні розрахунки свідчать, що збитки державі у вигляді безпідставних виплат можуть перевищувати 1 мільйон гривень.

Фігурантам оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу — за перевищення службових повноважень у воєнний час та пособництво в ухиленні від служби. Максимальне покарання за цими статтями становить до 12 років позбавлення волі.

ДБР продовжує аналізувати документацію військової частини та встановлює інших можливих учасників схеми.