Війна

ССО знищили нафтобазу та склади пального окупантів у Криму

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) провели масштабну атаку на логістичну інфраструктуру російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Основною ціллю операції стала нафтобаза “Гвардійська” поблизу селища Гвардійське, де дрони українських сил влучили у великий паливний резервуар типу РВС-400. За даними ССО, у момент удару резервуар був повністю заповнений, що призвело до потужної детонації та масштабної пожежі. Також у цьому районі було уражено два потяги з цистернами, які перебували на зливно-наливній естакаді. Потяги були завантажені нафтопродуктами, і внаслідок влучань виникла низка загорянь.

Крім того, безпілотники ССО атакували ще кілька об’єктів пально-мастильного забезпечення противника у Сімферополі та на околицях, зокрема в районі селища Бітумне. За даними джерел, знищено частину резервуарного парку та складів, зафіксовано численні пожежі й вибухи.

Українські військові зазначають, що удари по логістиці противника мають на меті зірвати забезпечення окупаційних військ пальним, боєприпасами та іншими ресурсами, необхідними для підтримки російської армії на південному фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, в п’яти регіонах РФ атаковані заводи, підстанції й НПЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

пожежіССОдронова атакаудари по Кримунафтобаза “Гвардійська”вибухи в Криму
