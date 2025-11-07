ССО знищили нафтобазу та склади пального окупантів у Криму

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) провели масштабну атаку на логістичну інфраструктуру російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Основною ціллю операції стала нафтобаза “Гвардійська” поблизу селища Гвардійське, де дрони українських сил влучили у великий паливний резервуар типу РВС-400. За даними ССО, у момент удару резервуар був повністю заповнений, що призвело до потужної детонації та масштабної пожежі. Також у цьому районі було уражено два потяги з цистернами, які перебували на зливно-наливній естакаді. Потяги були завантажені нафтопродуктами, і внаслідок влучань виникла низка загорянь.

Крім того, безпілотники ССО атакували ще кілька об’єктів пально-мастильного забезпечення противника у Сімферополі та на околицях, зокрема в районі селища Бітумне. За даними джерел, знищено частину резервуарного парку та складів, зафіксовано численні пожежі й вибухи.

Українські військові зазначають, що удари по логістиці противника мають на меті зірвати забезпечення окупаційних військ пальним, боєприпасами та іншими ресурсами, необхідними для підтримки російської армії на південному фронті.

