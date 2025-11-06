﻿
ЗСУ вразили критичні об’єкти та місце запуска шахедів в Донецьку, Криму та РФ — Генштаб

ЗСУ вразили критичні об’єкти та місце запуска шахедів в Донецьку, Криму та РФ — Генштаб

В ніч на 5 листопада Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих об’єктах противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Донецьк: уражено базу зберігання та запуску безпілотників «Шахед» на території аеропорту. На місці зафіксовані вибухи та потужна вторинна детонація. Операцію виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414-та бригада) та Сил спеціальних операцій.

Волгоград (РФ): поцілено по нафтопереробному заводу, річний обсяг переробки якого становить близько 15,7 млн тонн на рік (5,6% від загальної переробки в РФ). За даними Генштабу, на території заводу зафіксовані вибухи та пожежа.

Крим: уражено три об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів. На нафтобазі в Гвардійському зафіксовано влучання у резервуари та цистерни. На двох базах у Сімферополі постраждали резервуарні парки та виникло загоряння паливних ємностей.

За повідомленням Генштабу, удари по воєнно-промисловій інфраструктурі ворога проводяться послідовно і системно, як на території РФ, так і на тимчасово окупованих землях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію.

Як повідомляло раніше ForUa, в п’яти регіонах РФ атаковані заводи, підстанції й НПЗ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Генштабкритична інфраструктураатака на РФдронова атакамісце запуску дронів
