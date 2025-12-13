Подрібнив у блендері: чоловіка швейцарської моделі офіційно звинуватили у її вбивстві

У Швейцарії 43-річного чоловіка офіційно звинуватили у вбивстві своєї дружини та порушенні громадського порядку.

За даними прокуратури Базель-Ландшафт, трагедія сталася в лютому 2024 року в їхньому будинку в Біннінгені, повідомляє People.

Жертву, яку місцеві ЗМІ ідентифікують як 38-річну Крістіну Йоксимович, називають колишньою фіналісткою конкурсу “Міс Швейцарія” 2007 року. За даними слідства, чоловік задушив дружину, а потім розчленував її за допомогою лобзика та садових ножиць. Останки нібито були подрібнені в блендері та розчинені в хімікаті.

Раніше підозрюваний стверджував поліції, що знайшов дружину мертвою, але наступного місяця зізнався, що вбив її нібито в порядку самооборони. Офіційні звинувачення були висунуті лише цього місяця.

У пари залишилися двоє дітей. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, дата наступного судового засідання поки невідома.

За інформацією з Instagram Йоксимович, вона працювала тренером з моделінгу та часто публікувала відео тренувань і показів мод.